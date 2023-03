Communiqué Accord trouvé lors des NAO dans le BTP

La FRBTP annonce un accord entre les entreprises et les syndicats pour les négociations annuelles obligatoires : Par NP - Publié le Mercredi 29 Mars 2023 à 09:33

La FRBTP a l'honneur d'informer l'ensemble des salariés du secteur et ses adhérents qu'un accord a été trouvé hier le 28/03/2023 avec les représentants syndicaux des organisations syndicales concernant les mimimas sociaux, clôturant ainsi les négociations annuelles.



Cet accord résulte de longues négociations et d'un dialogue social parfois difficile mais constructif s'inscrivant dans un contexte de difficultés économiques certaines pour les entreprises et les salariés.



La scission entre la FRBTP et les organisations syndicales a été évitée, dans la mesure ou chacun a su remplir ses rôles respectifs dans un but commun.



A l'issue de l'ultime réunion du 28/03/2023, notre branche du Bâtiment et des Travaux Publics sort solidaire et solide de ces NAO : ensemble tournés vers l'avenir.



L’accord conclu est une valorisation des minimas sociaux de + 3,5 % au 1er mars auxquels s’ajoute + 0,6 % au 1er mai.



Toutefois, il demeure des difficultés réelles et profondes pour les entreprises. Les combats pour le secteur afin de lui assurer un avenir meilleur et poser une vision commune doivent être menés pour que des solutions concrètes soient proposées sur les sujets suivants :



- le respect des délais de règlements en faveur des entreprises par les donneurs d’ordre.



- l’entrée en secteur de compétitivité renforcée des entreprises du BTP (combat de longue date du secteur BTP depuis la crise COVID),



- la relance de la construction de logements sociaux



- des budgets complémentaires pour une réelle impulsion vers de la transition énergétique



- la lutte contre le travail dissimulé



- et bien d’autres sujets.



Pour ce faire, et de la même façon que la FRBTP a tenu son rôle et ses engagements, les partenaires du secteur sont invités à agir dans la même optique pour les besoins du territoire et la pérennité de nos entreprises qui garantissent l’emploi le service dû aux citoyens.