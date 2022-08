A la Une . Accord trouvé à l'usine de Bois Rouge

Les syndicats et la direction de l'usine de Bois Rouge sont finalement tombés d'accord après près de deux semaines de conflit. Les planteurs de l'Est qui manifestaient devant le Gol vont reprendre la route des champs. Par SF - Publié le Mercredi 24 Août 2022 à 18:41





Un accord a cependant été trouvé à Bois Rouge mercredi soir où le travail reprend. Les agriculteurs retournent donc dans les champs pour continuer la campagne sucrière. C'est la fin d'un bras de fer d'environ deux semaines entre les employés de l'usine de Bois Rouge et la direction. Un accord a été trouvé alors que les usiniers avaient arrêté le travail pour contester les pratiques d'un cadre de l'entreprise.L'usine rouvre ses portes dès ce mercredi à 22 heures. Les agriculteurs de l'Est saluent cette décision, eux qui attendent depuis de nombreux jours que les cannes déjà coupées soient prises en charge afin qu'ils puissent être payés.Un convoi de tracteurs a traversé l'île ce mercredi car les planteurs voulaient à tout prix livrer leurs cannes. Ils les ont livrées à Saint-Paul et sont ensuite allés manifester devant l'usine du Gol . Ils en ont bloqué l'accès et demandaient de pouvoir acheminer leur marchandise jusqu'à Saint-Louis.Un accord a cependant été trouvé à Bois Rouge mercredi soir où le travail reprend. Les agriculteurs retournent donc dans les champs pour continuer la campagne sucrière.