Accord climat: "welcome back" de Macron aux Américains

Publié le Samedi 12 Décembre 2020

(AFP) "Welcome back!": Emmanuel Macron a salué samedi en anglais le retour annoncé des Etats-Unis, avec l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, dans l'accord de Paris sur le climat conclu il y a cinq ans et pour lequel "l'action doit être immédiate". "Welcome back, welcome home!" (content de vous revoir à la maison!), a lancé le président français "à nos amis américains", dans son intervention devant le "sommet ambition climat" organisé de manière virtuelle par l'ONU, la France et la Grande-Bretagne. "Nous avons continué à avancer, à oeuvrer malgré le choix américain", a-t-il dit en référence au retrait des Etats-Unis décidé par Donald Trump, et "nous avons tenu". Le chef de l'Etat français a cependant souligné les difficultés qui restent à surmonter pour répondre aux objectifs de cet accord conclu il y a cinq ans jour pour jour: "Nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous et l'action doit être immédiate, nous le savons". M. Macron a notamment insisté sur la nécessité de "nous donner une trajectoire et des moyens crédibles pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050". Il a également estimé qu'il fallait "placer la lutte contre les inégalités au coeur de notre logiciel d'action" et faire que la transition écologique soit aussi une "transition sociale". M. Macron a souligné les "mesures très fortes" pour l'environnement prises dans le cadre du plan de relance pour surmonter la crise liée au Covid-19, notamment en faveur de la rénovation thermique et du renouvellement du parc automobile. Il a ajouté l'arrivée "dans les prochaines semaines" d'une loi issue de la Convention citoyenne sur le climat (CCC), pour promouvoir des "solutions très concrètes". Emmanuel Macron qui a, juste avant cette intervention, organisé avec plusieurs ministres une réunion sur la finance et le climat, a appelé à "réorganiser massivement les flux financiers publics et privés pour les réaligner sur les objectifs de l'accord de Paris". En juillet dernier, les scientifiques du Haut conseil pour le climat (HCC), chargé d'évaluer la politique du gouvernement, avaient déploré une réduction des émissions de gaz à effet de serre "trop lente et insuffisante" par rapport aux objectifs. Côté associatif, le Réseau action climat a estimé dans un communiqué que M. Macron "a(vait) loué les progrès de l’action climatique depuis l’adoption de l’accord de Paris" mais "éludé une réalité bien moins glorieuse: tant en matière d’action nationale qu’internationale, la France n’honore pas l’héritage de la COP21" de 2015. "Cinq ans après l’élan de la COP21, la France se présente à ce nouveau sommet sans résultats probants sur son propre bilan", a commenté de son côté Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France. Plusieurs personnalités de gauche -le patron du PCF Fabien Roussel, le maire EELV de Grenoble Eric Piolle ou encore le député LFI Adrien Quatennens- ont également exprimé samedi des critiques sur la politique climatique de M. Macron, accusée d'être en deçà des objectifs de l'accord de Paris.



