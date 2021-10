Accompagner les Réunionnais dans leurs parcours d’accès à l’emploi

Cette rencontre a été l’occasion pour la Présidente d’établir un premier contact avec les équipes de Pôle Emploi et d’aborder les prochaines orientations de la Région Réunion.

La Présidente et la Vice Présidente ont ainsi pu échanger avec Madame GOODALL sur les projets à mener, les enjeux et les éventuels prochains partenariats à tisser entre la collectivité et Pôle Emploi en matière de Formation Professionnelle.

L’objectif étant de travailler en collaboration afin d’accompagner au mieux les Réunionnais dans leurs parcours d’accès à l’emploi.