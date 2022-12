Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Accompagnement des malades : Un Noël aux couleurs de La Réunion



Aurélien Centon, Conseiller départemental était présent pour représenter le Président du Département, Cyrille Melchior. « L’idée c’est vraiment d’emmène le soleil de La Réunion pou les malades. Donn à zot un peu de baume au cœur. Comme les familles la dit a nou quand zot i rent dans zot foyer et que zot i sent l’odeur samoussas ben lé important pou zot. Mi veut remercie l’antenne de Paris et notre président Cyrille Melchior pou ce que zot i fé pou band malade là. Nou lé a plus de 800 malades que lé présents en métropole pou fé soigne à zot . Les services du Département i fé un excellent travail d’accompagnement », a expliqué Aurélien Centon.

L’élu très impliqué dans le dossier de l’accompagnement des malades était accompagné des conseillers départementaux Jeanne Hoarau et René Sotaca. Ils se sont d’abord rendus au centre d’hébergement La Croisée dans le 12ème arrondissement, puis au Central Park Arcueil dans le 94 et, au centre du Rosier Rouge à Vanves dans le 92 où une surprise attendait les malades. En effet, Miss Réunion avait fait le déplacement pour aller à leur rencontre et partager avec eux des moments forts en émotion.

Au programme, de ces trois visites, distribution de cadeaux pour les enfants, repas aux saveurs du péi et bien sûr des letchis et des mangues pour retrouver un peu du soleil de La Réunion et ce, en musique avec le groupe Kormoran.

En savoir + sur l'aide Transfert des malades (accompagnement des personnes médicalisées) en cliquant ici





