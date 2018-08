Société Accompagnateurs scolaires sur le carreau: "Le côté économique privilégié au côté social"





S’ils sont invités par l’association à démissionner de la Semto pour postuler, les conditions semblent peu avantageuses, avec un CDI trop éventuel et la perte de leur ancienneté. De son côté, le président du TCO Joseph Sinimalé



"Il a dit des choses trop vite, alors que juridiquement, c'était pas possible. Et moi j’y ai cru", déplore Richelin Clopon, délégué syndical Solidaires. Jugeant "incompréhensible" l’absence de clause de reprise, le syndicaliste questionne : "Quelle est la volonté derrière ça ? De détruire la Semto ?" Et d'ajouter : "Il y a du travail dans le transport, il manque des personnes, il y a encore de la place à la Semto, mais le problème c'est la volonté politique".



"Faire des économies en haut plutôt que sur les pauvres gens"



"Tous ces gens ont servi aux politiques. Et ensuite on les laisse tomber", reproche-t-il. "Ce sont des personnes qualifiées, qui connaissent leur métier. Et on va prendre des personnes où maintenant ? Le GET n'a-t-il pas eu des problème ? Tout le monde le sait !", poursuit-il, alors que l’association est actuellement dans le viseur de certains de ses salariés, touchés par un plan social. "On pourrait faire des économies en haut, sur les cadres, plutôt que sur les pauvres gens", s'indigne-t-il encore.



"On a privilégié le côté économique au détriment du côté social", regrette aussi le président de la Semto, Erick Gangama. "On aurait pu éviter d'en arriver là si une clause de reprise avait été insérée".



À l’heure de la mise en place d’un PSE, Erick Gangama tient à faire savoir que la Semto a fait de "gros efforts". "Concrètement pendant 3 à 4 mois, on continuera à maintenir les salaires, sur une base de cinq jours et non quatre jours, même si à la prochaine rentrée on passe sur une base de 4 jours. Cela représente 400 à 500.000 euros", indique-t-il. Une option qui sera sans doute choisie par la grande majorité des salariés.



L'interview d'Erick Gangama, président de la Semto :

