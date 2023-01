A la Une . Accidents en série sous la pluie : Plusieurs accidents, des kilomètres d'embouteillage dans l'Ouest, l'Est et le Nord

Prudence et patience sont les mots d’ordre sur les routes en cette fin de journée pluvieuse. Le CRGT signale plusieurs accidents, notamment dans l’Ouest et l’Est, provoquant des embouteillages par secteur. Par NP - Publié le Mardi 24 Janvier 2023 à 15:55

En raison d’un accident à Sainte-Marie au niveau de la ravine des Chèvres en direction de Saint-Benoît, la voie de gauche est neutralisée. D’importants bouchons se sont formés dans le secteur. Les embouteillages débutent au niveau du Stade de l’Est.



Un accident est survenu ce mardi après-midi au niveau de Cambaie à Saint-Paul dans le sens Saint-Denis/Saint-Pierre. Un motard et un véhicule sont entrés en collision provoquant la chute du motard. Les secours sont intervenus rapidement afin de prendre le motard en charge qui se trouve en état d'urgence absolu. La voie de droite est neutralisée. Les embouteillages débutent au niveau de Sainte-Thérèse au Port.



Dans l’autre sens, Sud vers le nord, un second accident est signalé en bas du viaduc du Bernica à Saint-Paul.



En direction de Saint-Paul, à La Possession, à hauteur de la sortie de la Route du littoral, secteur de la ravine des Lataniers, la voie de droite est neutralisée à la suite d'un accident. Là aussi, des bouchons commencent à se former.

Par ailleurs, Météo France vient de publier un nouvel avis de vigilance jaune fortes pluies et orages sur toute La Réunion.