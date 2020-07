La grande Une Accidents, collisions, chutes... "la voie verte de l'Etang-Salé n'est pas une piste d'entraînement"

Le 24 juin dernier, un nouvel accident entre cyclistes s’est produit sur la voie verte de l’Etang-Salé. Chutes, collisions, imprudences…la sécurité sur l’axe partagé par promeneurs et sportifs pose-t-elle question ? Par Prisca Bigot - Publié le Lundi 13 Juillet 2020 à 10:17 | Lu 1455 fois

La voie verte qui court sur 7 kilomètres sur l’ancienne RN1 et le pont Mathurin est-elle victime de son succès ? En se déportant pour doubler, un cycliste a percuté le 24 juin au matin un autre cycliste qui arrivait en face. Grièvement blessé à la tête, l’homme de 60 ans est depuis plongé dans un coma profond.



Ce n’est malheureusement pas la première fois que ce type d’accident survient sur la voie verte. Collisions et chutes plus fréquemment ont lieu sur cet axe partagé par piétons, cyclistes, rollers ou encore adeptes de trottinette. En 2014, deux cyclistes, un enfant et un homme d’une soixantaine d’années, sont entrés en collision. L’année suivante, une femme a chuté de son vélo, prise en charge pour un important traumatisme crânien après que sa tête a percuté la barrière en bois.

"Une équipe en VTT patrouille"



Pour autant, le chef de la police municipale et chargé de la réglementation voirie, Phillipe Barret, assure que le site n’ "est pas particulièrement accidentogène, les collisions sont peu fréquentes". La signalisation et la réglementation sont affichées et visibles à l’entrée, rappelle Philippe Barret. "Ce n’est pas une piste cyclable à proprement parler mais une voie verte réservée à la balade et aux activités de loisirs non motorisées et non pas une piste d’entraînement", insiste-t-il. La vitesse excessive et l’imprudence seraient ainsi dans la majorité des cas les responsables de ces accidents. "Une équipe en VTT patrouille régulièrement pour le rappeler", indique le chef de la police municipale.



Signalisations à rafraîchir



Les travaux de rafraichissement de la signalisation se font cependant attendre. Prévus depuis le début d’année, ils ont connu du retard en raison de la crise sanitaire mais aussi à cause des élections. Les services communaux ont en effet été occupés à mettre en oeuvre les nouvelles mesures de sécurité. Le chantier devrait donc commencé prochainement, rassure Phillipe Barret.



Prisca Bigot En charge de la région sud de l'île, j'ai la main verte, le pied marin et la tête dans les nuages.... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité