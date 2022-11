A la Une . Accidents, bouchons : Un mercredi difficile sur les routes

Avec 10 km de bouchons dans l’ouest et 16 km recensés dans l’Est, la circulation est tendue en direction du chef-lieu. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 2 Novembre 2022 à 07:34

Un accident est survenu ce mercredi en face du carrefour Sainte-Suzanne. L’intervention des secours provoque d’importants embouteillages pour ceux qui se rendent vers Saint-Denis. Malheureusement pour les automobilistes, une fois passé le lieu de l’accident, c’est encore 16 km de bouchons qui séparent le secteur de la Marine du Chaudron.



Dans l’Ouest, la situation n’est plus guère plus réjouissante. Les embouteillages démarrent depuis l’Éperon jusqu’à Cambaie, soit 10 km. Enfin, le Sud compte également plusieurs embouteillages.



