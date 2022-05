A la Une .. Accidents à Sainte-Marie: Le maire et ses élus adressent leurs condoléances aux familles endeuillées

Sainte-Marie est frappée par une série d'accidents de la route quasi similaires en l'espace de deux jours. Si le manque d'éclairage public a pu être mis en avant hier soir dans un communiqué du réseau Citalis, le maire assure que le lieu où s'est produit l'accident hier était éclairé. Néanmoins, Richard Nirlo a sollicité l'expertise du service des routes du Département pour modifier les accotements des routes de mi-pente. Cela concerne plutôt l'accident survenu mardi soir dernier. Richard Nirlo fait le point dans un communiqué. Par LG - Publié le Vendredi 6 Mai 2022 à 13:13





En effet, le Suite aux deux tragiques accidents de la circulation survenus à Sainte-Marie cette semaine, le maire, Richard Nirlo, et son conseil municipal adressent leurs plus sincères condoléances ainsi que leur profonde sympathie aux familles endeuillées.En effet, le mardi 3 mai 2022, dans le secteur de la Ravine des Figues, un Sainte-Marien âgé de 69 ans a perdu la vie, percuté par une voiture . L’accident est survenu en début de soirée sur la Route Départementale 62 menant au quartier de la Ressource.





En effet, la visibilité et l’aménagement des accotements sur les axes de mi-pentes sont au centre des préoccupations de l’équipe municipale. Ils relèvent d’un travail partenarial qui doit être mené avec les services de la CINOR et du Département.



Hier, le



Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. La Mairie précise que l’éclairage public était en fonctionnement le soir de l’accident.



L’équipe municipale déplore ces deux drames de la route. Aussi, le Maire de Sainte-Marie appelle les usagers à faire preuve de la plus grande vigilance en adoptant un comportement responsable sur la route notamment lors de ces épisodes pluvieux. Pour réduire le risque d’accident dans ce secteur, le Maire de Sainte-Marie s’adressa au Conseil Départemental afin de solliciter leur accompagnement pour l’amélioration des conditions de sécurité sur les voies départementales.En effet, la visibilité et l’aménagement des accotements sur les axes de mi-pentes sont au centre des préoccupations de l’équipe municipale. Ils relèvent d’un travail partenarial qui doit être mené avec les services de la CINOR et du Département.Hier, le jeudi 5 mai 2022, un septuagénaire de Sainte-Marie est décédé après avoir été percuté par un bus du réseau Citalis . L’accident s’est produit en fin de journée sur la rue Noel Tessier à proximité du cimetière du centre-ville.Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. La Mairie précise que l’éclairage public était en fonctionnement le soir de l’accident.L’équipe municipale déplore ces deux drames de la route. Aussi, le Maire de Sainte-Marie appelle les usagers à faire preuve de la plus grande vigilance en adoptant un comportement responsable sur la route notamment lors de ces épisodes pluvieux.