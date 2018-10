La grande Une Accident voie cannière St-Gilles: les deux motards sont décédés





Le pilote et son passager de la moto, tous deux âgés d'environ 30 ans, étaient en arrêt cardiaque à l'arrivée des secours.



On avait dans un premier temps annoncé le décès que d'un seul motard, mais finalement, ce sont les deux qui sont décédés, malgré les efforts des urgentistes du SAMU et des pompiers.



