A la Une . Accident tragique au Tampon : Les anciens du foot saluent la mémoire de Sully Rocheville

Dimanche, un tragique accident de la route s’est produit rue du Général de Gaulle au Tampon. Sully Rocheville, connu notamment pour son engagement footballistique, est décédé des suites de ses blessures. Par Prisca Bigot - Publié le Vendredi 20 Novembre 2020 à 14:20 | Lu 828 fois

Il était connu au Tampon pour avoir foulé les terrains en tant que joueur dans les années 70 puis derrière la ligne de touche en tant qu’entraîneur de "la Dominicaine du Red Star et de la Tamponnaise dans les années 80" , rappelle en hommage le club La Tamponnaise.



De nombreuses réactions sur les réseaux sociaux saluent sa mémoire également du temps où il était agent au collège du 23ème KM à la Plaine des Cafres.



Sully Rocheville est décédé dans des circonstances tragiques dimanche après-midi. Au mauvais endroit, au mauvais moment, l’homme de 67 ans a été renversé par une voiture alors qu’il se trouvait sur le boulevard non loin du lycée Roland Garros.



Il a succombé à ses blessures le lendemain. La conductrice de 81 ans a été entendue. L’enquête de gendarmerie se poursuit.



Prisca Bigot En charge de la région sud de l'île, j'ai la main verte, le pied marin et la tête dans les nuages.... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité