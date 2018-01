Accident sur le pont Vinh San : Un scootériste décédé

Un grave accident s'est produit ce mercredi vers 18h à hauteur du pont Vinh San.



Un scootériste et son passager qui circulaient en direction de l'Ouest ont mal négocié un virage, après le pont Vinh San. Les deux occupants du scooter TMax se sont retrouvés sur les voies de circulation opposées et ont été percutés par une voiture roulant en direction du chef-lieu.



Les deux scootéristes ont été gravement blessés. L'un d'eux est décédé malgré l'intervention des secours. Le second a été médicalisé sur place, polytraumatisé. Il est en urgence absolue.



La route est coupée à la circulation dans le sens Est/Nord et dans le sens Nord/Est.



Il est conseillé aux usagers d’emprunter la RN1 Barachois pour rejoindre la Route du Littoral et pour rejoindre Saint-Denis.



Les précisions du lieutenant Jean-Baptiste, chef de groupe Nord :