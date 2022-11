La grande Une Accident sur le boulevard Sud : Renversée sur le passage piéton, une mère de famille en état d'urgence absolue

Ce vendredi matin vers 8h30, une fillette de 5 ans et sa maman ont été renversées par un véhicule alors qu'elles traversaient sur le passage piéton du boulevard Sud au niveau de la Source dans le sens Nord/Est. La mère de famille a été transportée en urgence au CHU de Bellepierre. Par La Rédaction - Publié le Vendredi 25 Novembre 2022 à 10:07

C'est aux environs de 8h30 ce vendredi matin qu'un grave accident impliquant deux piétons s'est produit dans le chef-lieu. Dans le quartier de la Source sur le boulevard Sud, une mère de famille accompagnée de sa fillette de 5 ans ont été renversées alors qu'elles traversaient la chaussée dans le sens Nord/Est.



Les secours et les urgentistes du SMUR sont rapidement intervenus sur place alors que l'automobiliste responsable du choc aurait expliqué qu'elle a avait été éblouie par le soleil et n'avoir pas vu le feu rouge. La route a été fermée à la circulation pendant une heure.



La fillette a été conduite au CHU de Bellepierre ainsi que sa mère qui était en état d'urgence absolue au moment de sa prise en charge.