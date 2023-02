Accident sur la Nouvelle Route du Littoral: Une voiture sur le toit

Ce samedi 11 février, un accident s’est produit sur la NRL à hauteur de la Grande-Chaloupe, en direction de La Possession. Une voiture s'est retrouvée sur le toit et une autre a terminé sur la bande d'arrêt d'urgence, selon les informations fournies par le CRGT.



Les secours et la police ont été dépêchés sur les lieux pour prendre en charge la situation. L’accident a finalement pris fin et les véhicules impliqués ont été retirés, mais le résultat a été la formation d'embouteillages de presque 5 km.