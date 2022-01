La grande Une Accident spectaculaire : Le conducteur du fourgon s'en sort sans une égratignure

Un accident spectaculaire s'est produit vers 13h à la sortie de la route du Littoral. Un fourgon s'est retrouvé sur le toit et sur la voie opposée. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 28 Janvier 2022 à 15:34





Si son véhicule se retrouve les quatre fers en l'air, lui s'en sort sans une égratignure. Le conducteur ne s'explique pas l'accident. La vitesse ne serait pas le facteur déterminant selon lui.



La portion de route située à hauteur du RSMA fait depuis quelques mois l'objet de travaux incessants. La modification du tracé à l'entrée ouest de Saint-Denis continue de surprendre les habitués de cet axe.



Tout aussi étonnant, le conducteur circulait dans le sens Possession - Saint-Denis quand il a perdu le contrôle en sortie de virage. Le muret mobile du LadiLafé n'y a rien fait, c'est sur la voie opposée que le fourgon a fini sa course. Les photos de l'accident

Fort heureusement, aucun automobiliste ou motard n'arrivait en face au même moment.



A 15h15, la circulation était encore paralysée de part en part de la route. Les automobilistes devant gagner l'ouest et le sud prennent pour certains la sage décision de passer par la route de la Montagne. Car les grandes manœuvres sont encore loin d'être terminées.



