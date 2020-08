Faits-divers Accident moto contre voiture sur la quatre-voies du Tampon : Un jeune homme grièvement blessé

Un accident s'est produit ce mercredi soir sur la quatre-voies du Tampon. Un jeune motard en état d'urgence absolue a été pris en charge par les secours. Par Aurélie Hoarau - Publié le Jeudi 27 Août 2020 à 08:05 | Lu 748 fois





Le motard, âgé de 19 ans, a été transféré à l'hôpital en état d'"urgence absolue". La passagère de l’automobile a également été blessée, mais de manière plus légère.



Selon le Quotidien, le conducteur du deux-roues a percuté l'arrière de la voiture. Un mauvais entretien de la moto et une vitesse excessive pourraient être à l'origine de l'accident.



