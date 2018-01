La grande Une Accident mortel sur le pont Vinh San : Le scooter était signalé volé





Après une perte de contrôle du deux-roues,



Les circonstances du drame restent à établir. Les deux jeunes circulaient sur un scooter déclaré volé au fichier des identifications national. Le lien n'a pas encore été établi entre le propriétaire du scooter TMax et les deux victimes de l'accident.



Hier, un nouveau drame de la route s'est produit à la sortie du pont Vinh San, causant la mort d'un jeune de 19 ans, et de graves blessures à un second jeune, passager du scooter qui s'est renversé sur la voie.Après une perte de contrôle du deux-roues, les deux jeunes se sont retrouvés éjectés sur la voie inverse , et ont été percutés par une voiture.Les circonstances du drame restent à établir. Les deux jeunes circulaient sur un scooter déclaré volé au fichier des identifications national. Le lien n'a pas encore été établi entre le propriétaire du scooter TMax et les deux victimes de l'accident. B.A Lu 4376 fois