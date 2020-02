Accident mortel du Chaudron: L'audience renvoyée au 27 mars prochain

Déjà renvoyée une première fois le 2 janvier dernier, l'audience du tribunal correctionnel qui devait se tenir ce vendredi matin a finalement été renvoyée au 27 mars prochain en raison de la grève nationale des avocats. Lors de cette audience, deux jeunes individus devaient répondre des faits d'homicide involontaire et vol aggravé. Le conducteur du véhicule a été maintenu en détention provisoire alors que son complice est maintenu sous contrôle judiciaire. Le 11 avril 2019, un dramatique accident s'est produit un peu avant 6h30 au Mail du Chaudron à Saint-Denis. Un automobiliste renverse deux piétons avant de prendre la fuite. Un des piétons n'a pas survécu. Après cette collision, la voiture termine sa course sur le terrain à proximité des arrêts de bus. L'automobiliste a pris la fuite dans la foulée.Au final, deux hommes se trouvaient à bord du véhicule. Ils venaient de cambrioler une entreprise à Sainte-Clotilde et sont repartis à bord d'une fourgonnette qu'ils ont volée sur place. Alors qu'ils venaient de griller un feu sur le boulevard Sud, ils sont pris en chasse par une patrouille de police.Lors de cette course poursuite, le passager parvient à s'enfuir en courant profitant de l'arrêt de la voiture. Le conducteur lui, continue sa fuite et percute un piéton qui se rendait au collège des Alizés où il travaillait. Malgré sa prise en charge rapide par les secours, l'homme de 57 ans n'a pas survécu à ses blessures.