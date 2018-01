Accident mortel devant le lycée de St-André: Le chauffard reste en détention

Sa demande de remise en liberté a été refusée. L'individu de 19 ans qui avait causé un accident mortel devant le lycée Sarda Garrigua de Saint-André le 25 septembre dernier reste derrière les barreaux, dans l'attente de son procès, rapporte Le Quotidien.Le juge des libertés et de la détention a évoqué une éventuelle réitération pour justifier sa décision.Pour rappel, l'Audi A3 que conduisait le jeune chauffeur, a priori trop vite , était montée sur le trottoir, percutant trois lycéens. Deux n'ont pas survécu, Alicia Grondin et Giovanni Boyer , âgés de 16 et 17 ans.