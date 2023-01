Accident mortel de Ste-Rose : Le conducteur déféré au tribunal

Dire que l'année 2023 a très mal démarré en matière de sécurité routière est un euphémisme. Malgré les messages de prudence des autorités en ce week-end festif, trois décès sont déjà à déplorer. A Sainte-Rose, deux personnes sont décédées dans un accident de voiture. A Saint-Pierre, c'est un piéton qui a perdu la vie après avoir été percuté Le drame de la route qui s'est joué à Sainte-Rose s'est produit très tôt ce dimanche matin 1er janvier. Pour une raison qui reste à déterminer, un véhicule a fait une sortie de route aux alentours de 5 heures dans le secteur de Piton Sainte-Rose. Il y avait cinq personnes dans une voiture lorsque le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule. Malheureusement, le bilan est très lourd. Deux hommes de 40 et 56 ans ont été déclarés décédés par les secouristes suite au choc Le conducteur du véhicule, après avoir été contrôlé positif à l'alcool, a été placé en garde à vue ce dimanche. Suite aux auditions, le parquet de Saint-Denis a décidé de le déférer devant un juge d'instruction en vue d'une ouverture d'information et d'une mise en examen pour homicide involontaire. Le juge des libertés et de la détention décidera ensuite d'un placement en détention provisoire ou d'une liberté sous contrôle judiciaire.