La grande Une Accident mortel de Ste-Anne : "Peut-être envisager la mise en place de ralentisseurs"

L'émotion est encore vive après le décès tragique d'un nourrisson ce mercredi au niveau du pont de la Ravine-Sèche à Sainte-Anne. Le maire de Saint-Benoit, Patrice Selly, a tenu à réagir, apportant le soutien de sa municipalité aux proches des personnes impliquées dans ce drame Par SI - Publié le Jeudi 2 Mars 2023 à 12:21



Grave accident à Sainte-Anne : Un nourrisson perd la vie

"Je souhaite exprimer toute ma douleur et la tristesse qui m'anime aujourd'hui suite au décès de ce nourrisson et dire à la famille qu'elle a le soutien de toute la municipalité. Nous allons les accompagner dans cette épreuve particulièrement douloureuse", indique Patrice Selly.

Pour rappel, un véhicule s'est retrouvé en contrebas de la ravine, faisant plusieurs victimes dont un nourrisson qui a perdu la vie. Selon un témoin de l'accident, le véhicule accidenté était en train de doubler une voiture lorsque, pour une raison indéterminée, le conducteur du véhicule accidenté a braqué son volant sur la gauche, a détruit la rambarde du pont pour finir en contrebas.

Ce n'est pas la première fois qu'un accident intervient dans ce secteur, mais jusqu'à présent, les accidents recensés n'étaient pas encore mortels. Cette portion de route nationale est assez empruntée pour aller vers Sainte-Anne et le pont arrive juste après une courbe où la vitesse apparait régulièrement excessive. Des travaux avaient récemment eu lieu sur ce pont suite à un précédent accident, d'où la présence de barrières provisoires mais qui n'ont pas permis malheureusement d'éviter le drame d'hier.



"Cela ne remet pas en cause la fiabilité des travaux et la sécurité du pont. Il restera à déterminer les circonstances de cet accident", poursuit Patrice Selly, qui préfère attendre pour le moment les éléments qui ressortiront de l'enquête avant de se prononcer. "Il faudra peut-être envisager à l'avenir, au-delà de la sécurisation du pont en lui-même, la mise en place de ralentisseurs à l'entrée et à la sortie de la courbe pour limiter la vitesse des véhicules", conclut-il.