Accident mortel de St-Benoit: Le conducteur devant le tribunal le 6 décembre

Un conducteur en excès de vitesse devait répondre, ce mardi devant devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis, des faits d'homicide involontaire. Mais l'affaire vient d'être renvoyée au 6 décembre.



Le tribunal a rappelé que, depuis le 29 juillet, le conducteur mis en cause est sous le coup d’une interdiction de conduire. Celui-ci n’était pas présent à l’énoncé du renvoi ce mardi.



Le jeudi 27 décembre 2018, un terrible accident de la route s'était produit au niveau de la Ravine Sèche dans le secteur de Beaufonds Saint-Benoît.



Deux véhicules, une Fiat et une Toyota, étaient entrés en collision frontale. Une personne perdait la vie et trois autres étaient blessées.



Dans la Fiat avait pris place un père de famille. Il était au volant. Agé de 38 ans, il est décédé dans l'accident. Sa femme, âgée d'une trentaine d'années et leur enfant de 12 ans ont quant à eux été blessés.



En face, un homme seul se trouvait à bord de la Toyota. Il avait également été blessé dans l'accident. Les éléments d'enquête ont mis en évidence que le conducteur de la Toyota avait déporté sa voiture sur la voie d'en face, percutant de plein fouet la Fiat.



Soumis à un test d'alcoolémie, celui-ci s'était révélé négatif. Néanmoins, la vitesse excessive à laquelle roulait le conducteur fautif avait été retenue.