A la Une .. Accident mortel de Fleurimont : Le procès en appel de la conductrice se tiendra le 30 mars prochain

Seule rescapée du terrible accident survenu dans la nuit du 7 juillet 2018, Sarah Nergel, conductrice imprudente et alcoolisée, n'était pas présente pour répondre de ses actes en février devant le tribunal correctionnel pour cause de contamination au coronavirus. Condamnée à 5 ans de prison dont un avec sursis, elle a été incarcérée. Son procès en appel est attendu pour le 30 mars prochain. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 8 Mars 2023 à 09:27





Les proches attendaient en effet des réponses sur l'amnésie mise en avant par Sarah Nergel qui roulait entre 80 et 100 km/h sur une portion limitée à 30 avec 1.5 gr/l d'alcool dans le sang, selon les spécialistes qui se sont penchés sur les circonstances de la sortie de route. La représentante de la société a fait le même constat, soulignant la frustration et la colère "légitime" des proches des victimes après 5 ans d'attente. "L'amnésie supposée ou réelle n'est pas le débat", a tancé la procureure qui n'a aucun doute sur le fait que Sarah N. était au volant au moment de l'accident. Vendredi 10 février dernier, 4 ans et demi après le terrible accident qui a coûté la vie à trois jeunes gens, la seule survivante de ce drame et conductrice du véhicule n'était pas présente à son procès devant le tribunal correctionnel. Les familles des victimes qui attendaient ses explications afin de tenter de faire leur deuil et fermer cette tragique page ont été déçues.

Le tribunal a suivi les réquisitions de Domitille Descampiaux et a condamné la prévenue à 5 ans de prison, dont 1 avec sursis, et délivré un mandat d'arrêt. Quelques jours plus tard, Sarah Nergel était de retour à La Réunion et était écrouée au centre pénitentiaire de Domenjod. Pendant ce temps, son avocat, Me Alex Vardin, qui avait plaidé la relaxe en première instance, interjetait appel de la décision du tribunal.



Un nouveau procès est dont attendu pour le 30 mars prochain à la cour d'appel de Saint-Denis en présence de la mise en cause.