Accident mortel de Champ-Fleuri : La voiture prend feu, le passager périt dans les flammes

Ce vendredi matin, le tribunal correctionnel juge Anthony, 24 ans, au volant du véhicule qui s'était écrasé contre un poteau à la sortie de la tranchée couverte à Saint-Denis le 30 juin 2021. Le vingtenaire avait consommé de l'alcool et des stupéfiants et sa voiture avait pris feu, son dalon se retrouvant piégé dans l'habitacle. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 9 Septembre 2022 à 06:11





Le 30 juin 2021 vers une heure du matin, il revenait d'une soirée au cours de laquelle il avait consommé de l'alcool et des stupéfiants. En débouchant trop vite de la tranchée couverte, son véhicule avait fait une sortie de route et avait terminé sa course contre un poteau et des barrières de protection pour les piétons. "La voiture était un vrai missile " avait commenté la procureure de la République lors de la mise en examen pour homicide involontaire avec deux circonstances aggravantes d'Anthony C., 24 ans.





Pour une raison que l'expertise diligentée devra expliquer, le véhicule s'était embrasé après le choc.



Le conducteur avait été placé sous contrôle judiciaire lors de l'ouverture d'une information judiciaire. Mais suite à un appel du parquet rappelant qu'il avait déjà fait l'objet d'une procédure pour excès de vitesse quelques jours avant l'accident,



il avait été écroué. Ce vendredi matin, c'est juste à proximité des lieux que le jeune homme comparait pour répondre de ses actes. Au moment de l'accident, un de ses amis de collège se trouvait sur le siège passager. Pour une raison que l'expertise diligentée devra expliquer, le véhicule s'était embrasé après le choc. Le dalon de 23 ans s'était retrouvé piégé dans l'habitacle et avait perdu la vie dans des circonstances tragiques.