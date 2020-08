A la Une . Accident mortel de Boucan Canot : le conducteur déféré ce dimanche

Le conducteur impliqué dans l’accident mortel de vendredi soir à Boucan Canot a été placé en garde à vue. L’homme était sous l’empire de l’alcool et doit être déféré ce dimanche. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 16 Août 2020 à 09:35 | Lu 1634 fois





Vendredi soir sur la RN1 au niveau de l’hôtel Saint-Alexis, deux véhicules sont rentrés en collision pour une raison encore inconnue. Le puissant SUV ne laissant aucune chance à la Twingo, son conducteur ne survivra pas. Sa fiancée qui était à ses côtés souffre de plusieurs fractures. Il venait juste de lui demander sa main.



Le conducteur du SUV était lui sous l'empire de l'alcool. Il pourrait donc être poursuivi pour homicide volontaire avec circonstances aggravantes. Le conducteur, mis en cause dans l'accident qui a coûté la vie à Nicolas Dreinaza , 29 ans, a été placé en garde à vue suite au drame. Il doit être déféré au tribunal de Champ-Fleuri ce dimanche qui décidera de l'ouverture ou non d'une information judiciaire.