A la Une . Accident mortel cette nuit à Boucan canot

Un jeune homme a perdu la vie cette nuit sur l'ancienne Nationale 1 qui traverse Boucan canot. Les circonstances de l'accident survenu vers 2H du matin ne sont pas établies à cette heure. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 24 Novembre 2020 à 08:40 | Lu 2459 fois





Cinq personnes se trouvaient à bord. Le passager situé côté conducteur est décédé tandis que deux autres passagers ont été transférés vers le CHU de Bellepierre sévèrement blessés. Le conducteur est indemne. Il a pu subir les contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants qui n'ont décelé aucune trace de substances.



Le conducteur est placé en garde à vue. Son audition permettra d'en savoir plus sur les circonstances de l'accident. Un accident qui s'est produit au même endroit que l'accident mortel du mois d'août dernier





