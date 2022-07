Accident mortel à St-Louis : Le conducteur était alcoolisé

Lundi 18 juillet, Kévin et Damien, deux cousins, Laurena, la compagne de ce dernier, et Miguel, un joueur de foot de l'A.S Etoile du Sud, décédaient dans un accident de la route survenu dans la nuit sur la RN5. Après le choc de cette quadruple tragédie qui endeuille toute La Réunion et l'enterrement des quatre jeunes âgées de 17 à 26 ans, l'enquête sur les circonstances de la catastrophe se poursuit.Les résultats des analyses toxicologiques réalisées sur les victimes viennent d'être communiqués par le parquet de St-Pierre :" Les analyses toxicologiques réalisées sur le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident mortel survenu sur la communede SAINT LOUIS ont révélé la présence d'alcool, un taux délictuel c’est-à- dire égal ou supérieur à 0,80 grammes par litre de sang) .Il n y a en revanche aucune trace de consommation de produits stupéfiants. L'expertise automobile sera très prochainement réalisée. Les conclusions nous seront communiquées au plus tôt d'ici une dizaine de jours".