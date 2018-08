La grande Une Accident mortel à St-Denis: Sous effet, il fuit et tente de brûler le véhicule

Aujourd’hui c’est un jeune père de famille qui travaille… S’agit-il d’une erreur de jeunesse ? Peut-être. Sauf que L.F les a accumulées, les erreurs de jeunesse. Un casier judiciaire bien rempli qui n’a pas dû aider au moment du délibéré au tribunal correctionnel de Champ Fleuri.



C’était le 7 juin 2016 que L.F, alors âgé de 19 ans et accompagné de deux copains mineurs - tous sous les effets de l’alcool, du zamal et du Rivotril - frappe le propriétaire d’un fourgon pour lui voler les clés avant d'aller faire une virée dans les rues de Saint-Denis. Mais boulevard Jean Jaurès, le trio – c’est un des mineurs qui conduit – heurte un scooter. Dessus, deux jeunes sans casques, dont L.I, 25 ans, est traîné par le fourgon sur plus de 70 m. Il ne survivra pas.



Si L.F assure avoir changé depuis, les choix qu’il fait suite à l’accident ont pesé lourdement en sa défaveur devant le tribunal. Ce soir-là, ils prennent la fuite jusqu'à Gillot sans se préoccuper de l’état des deux victimes. Là, ils ont la bonne idée de tenter de mettre feu au fourgon avant de quitter les lieux. Mais L.F, préoccupé, retourne sur place et constate que les flammes n’ont pas pris. Il contacte ses copains et parvient avec leur aide à enflammer le véhicule.



L’attention médiatique finit par convaincre les adolescents de se rendre. Mais L.F maintient sa version : il était présent mais n’a rien fait. Ce n’est qu’au bout de plusieurs auditions qu’il avouera sa participation.



Jugé pour vol aggravé, dégradation de biens et non-assistance à personne en danger, il écope de 36 mois de prison dont 18 avec sursis et une mise à l’épreuve de 24 mois. Ce soir, c’est en prison qu’il dormira.



Le père de la victime et son avocat, Georges-André Hoarau:

