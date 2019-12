La grande Une Accident mortel à St-Benoît : Condamnation plus sévère que les réquisitions pour le conducteur Après une vingtaine de minutes de délibération, le tribunal vient de condamner le conducteur à 18 mois de prison avec sursis. C'est plus que les réquisitions. Son permis est également suspendu pendant un an.





Accident mortel de St-Benoît: Le conducteur jugé en audience correctionnelle Il y a un an, un père de famille de 38 ans perdait la vie à Beaufonds, Saint-Benoît. Alors qu'il conduit sa voiture, accompagné de sa compagne et leur fils de 10 ans, la famille est percutée par le véhicule de M.E, 65 ans. Le père de famille décède et ses passagers sont gravement blessés.Comme il est bien trop souvent le cas, la douleur est palpable dans la salle d'audience du tribunal correctionnel de Saint-Denis ce vendredi, jour de procès de M.E. Car si la souffrance des proches est évidente, celle du prévenu est toujours également présente. "On ne le souhaite à personne, mais ça finit par arriver", déclare cet ancien enseignant sans casier judiciaire qui ne parvient pas à dormir depuis un an. Devant le tribunal, il affirme ne pas pouvoir expliquer ce qu'il s'est passé ce jour-là.Si les résultats du test d'alcoolémie ont relevé un taux non délictuel, à savoir 0,12 ml d'alcool par litre de sang (deux verres de vin à midi selon M.E), cela n'explique pas l'accident. Pourquoi s'est-il déporté sur la voie de gauche ? La visibilité était bonne et la météo au moment de l'accident, à savoir à 16 heures, était favorable malgré une chaussée légèrement mouillée. Un malaise? Un manque de vigilance de deux ou trois minutes? Ce sont les questions que se pose M.E.Mais selon l'avocate des proches et la procureure, la vitesse n'y est pas pour rien. Les experts l'estiment à 80 km/h dans une courbe et la cinquième vitesse était en effet enclenchée. Une vitesse qui aurait causé le déplacement du siège de la victime qui est venu coincer le petit garçon assis derrière lui. Face à cette vitesse, la vieille voiture de la victime qui ne contenait pas d'airbags.Ce vendredi midi, la procureure vient de requérir à son encontre 12 mois de prison avec sursis et la suspension de son permis pendant 18 mois.Après une vingtaine de minutes de délibération, le tribunal vient de condamner le conducteur à 18 mois de prison avec sursis. C'est plus que les réquisitions. Son permis est également suspendu pendant un an.