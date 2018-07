La grande Une Accident mortel à Fleurimont : Les quatre jeunes rentraient chez eux après avoir célébré le Bac





Selon les informations de la presse écrite, Nelly, Sarah et Rudy s’étaient rendus au domicile familial de Giovanny qui venait d’obtenir son Bac.



L’heure exacte du drame reste à préciser. La voiture aurait traversé la chaussée, heurté un muret et fait plusieurs tonneaux avant de basculer dans un ravin. Les passagers installés à l’arrière ont été tués sur le coup.



Selon les riverains, cet axe routier n’est pas particulièrement accidentogène. L’enquête ouverte devra déterminer si la vitesse, la consommation d’alcool et/ou de stupéfiants sont en cause dans cet accident. Des prélèvements ont été effectués. Selon les premiers éléments de l’enquête, ils rentraient chez eux après avoir célébré les résultats du Bac. Très tôt hier matin, une 406 a fait une sortie de route à l’entrée du village de Fleurimont à Saint-Paul. A bord, quatre jeunes, deux couples, d’une vingtaine d’années. Trois d’entre-eux ont perdu la vie, le pronostic vital de la quatrième victime est engagé. Selon les informations de la presse écrite, Nelly, Sarah et Rudy s’étaient rendus au domicile familial de Giovanny qui venait d’obtenir son Bac.L’heure exacte du drame reste à préciser. La voiture aurait traversé la chaussée, heurté un muret et fait plusieurs tonneaux avant de basculer dans un ravin. Les passagers installés à l’arrière ont été tués sur le coup.Selon les riverains, cet axe routier n’est pas particulièrement accidentogène. L’enquête ouverte devra déterminer si la vitesse, la consommation d’alcool et/ou de stupéfiants sont en cause dans cet accident. Des prélèvements ont été effectués. NP Lu 13891 fois