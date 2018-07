Accident mortel à Fleurimont : Le bilan s'alourdit à 3 morts

L'accident reste pour l'heure inexpliqué. Tôt ce samedi matin, les secours ont été appelés pour une sortie de route au-dessus du Centhor dans le secteur de Fleurimont à Saint-Paul. Sur place, une voiture a atterri en contrebas d'une ravine. A l'intérieur du véhicule se trouvent deux jeunes hommes et deux jeunes femmes.



Pour deux des occupants, il est déjà trop tard. Les deux autres, en urgence absolue, sont pris en charge par les secours. Selon nos confrères du JIR, une des personnes grièvement blessée n'a pas survécu et est décédée à l'hôpital. Le pronostic vital est toujours engagé pour la 4e victime.



Les jeunes étaient âgés d'une vingtaine d'années. Le plus jeune, âgé de 18 ans, venait d'avoir son Bac.



Ce nouvel accident porte à 22 le nombre de tués sur les routes réunionnaises depuis le début de l'année.