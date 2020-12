La grande Une Accident mortel à Boucan Canot : La rencontre entre le conducteur et la famille du défunt

Ce mardi, celui qui a pris la vie d'un jeune homme le 14 août dernier sur la RN1 de Boucan Canot a tenté de se repentir face à la famille de la victime. Par Soe Hitchon - Publié le Mardi 29 Décembre 2020 à 17:12 | Lu 721 fois

La chambre de l’instruction statue le plus souvent sur des demandes de mises en liberté conditionnelle de détenus ou demandes de prolongation de détention de la part du parquet. L’avocat général donne les arguments pour un maintien de détention tandis que le détenu cherche à convaincre les magistrats de le placer plutôt sous contrôle judiciaire. S’il y a des victimes, elles ne sont pas souvent présentes car le centre d’intérêt reste le sort du détenu en attendant son procès.



Mais ce mardi, une lourdeur se faisait ressentir dans la salle d’audience rue Juliette Dodu et l’émotion était palpable. C’est cette même ambiance pour la grande majorité des affaires d’homicide involontaire. Un conducteur qui ne souhaite à la base faire de mal à personne, prend accidentellement la vie d’une victime. La douleur se fait ressentir chez les deux parties. B.T, la quarantaine, était devant la chambre de l’instruction pour faire appel d’une ordonnance de prolongation de détention. Il souhaite en effet pouvoir être placé sous contrôle judiciaire chez lui en attendant son procès. Et les proches de la victime étaient là également, soucieux – et sûrement curieux – de la suite judiciaire. Une première rencontre avec celui qui a ôté la vie à leur fils, frère et fiancé de 28 ans.



Le drame s’est déroulé le 14 août dernier sur la RN1 de Boucan Canot. Alors que le jeune homme vient de se fiancer et conduit en direction de l’hôtel où il devait passer la nuit, une Audi Q7 venant de Saint-Gilles se déporte et fonce dans sa petite Twingo. Le jeune homme décèdera sur place. La passagère est grièvement blessée mais survivra.



Quant au conducteur de l’Audi, B.T, il est saoul après une après-midi très arrosée à Saint-Gilles. Le taux d’alcool dans le sang : 0,95 mg. Selon les témoins du restaurant, il était ivre, désagréable et vulgaire. Dommage pour ce bon père et travailleur apprécié de son entourage. Sauf que boire, conduire vite et utiliser son téléphone au volant, c’est une mauvaise habitude pour B.T ; son casier judiciaire compte plusieurs mentions. Comme si un accident ne pouvait qu’arriver.



"Je veux dire à quel point j’ai honte de ce que j’ai fait"



Devant la chambre, un membre de la famille du jeune est invité à témoigner. C’est sa mère qui se rend à la barre. "Il réitère sa conduite, il n’a pas compris", à voix tremblante. Une dignité reconnue par le président d’audience et qui provoque des larmes chez le détenu. Après les réquisitions de l’avocate générale qualifiant son appel de "peu respectueux" et révélant "un manque de réflexion sur son comportement", puis les arguments de son avocate en faveur de sa mise en liberté, B.T ne tenait qu’à une chose.



"Il y a eu une chose de bonne aujourd’hui, déclare-t-il à la famille en tentant de retenir les sanglots, j’aurais pu mettre un visage sur vous, ceux à qui je dois demander pardon. Tous les jours, je partage votre douleur. Je sais que je suis coupable madame. Je veux dire à quel point j’ai honte de ce que j’ai fait et du comportement que j’ai eu. J’accepte d'ores et déjà les condamnations que je vais avoir".



La décision sera rendue par la chambre de l’instruction le 4 janvier prochain.



Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur