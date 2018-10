A la Une .. Accident mortel St-Louis: Les enquêteurs sur la piste d'un conducteur de fourgon





Les enquêteurs écartent la piste d'un délit de fuite. En effet, le gramoune avait l'habitude de se promener dans le coin et d'accoster les passants et même les automobilistes.



Avec un chantier et un magasin de fruits et légumes, grand nombre de fourgons empruntent ce chemin étroit et caillouteux. Les enquêteurs n'excluent donc pas que "l’automobiliste ait pu écraser le gramoune sans même s’en apercevoir".



"Le scénario pourrait donc être le suivant : très âgée, la victime se serait approchée d’un utilitaire. Là, le conducteur ne l’aurait pas vue et, en avançant, le gramoune aurait été happé sous le fourgon. Ce chemin étant cabossé, la personne aurait ensuite continué sa route sans s’inquiéter", souligne le JIR.



Pour l'heure, plusieurs conducteurs de fourgon ont été entendus. Bien que tous déclarent ne pas être l'auteur de ce drame, un fourgon a d'avantage attiré l'attention des enquêteurs. "Déjà cabossé, celui-ci présente cependant des traces qui posent questions."



Des analyses scientifiques sont donc en cours et l'enquête se poursuit. Les gendarmes sont également toujours à la recherche de témoignages.



Le gramoune a été rendu à sa famille et sera enterré ce samedi. Toute personne susceptible d'apporter des éléments est invitée à joindre la gendarmerie de Saint-Louis au 02 62 45 82 82. Charline Bakowski





