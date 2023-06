Accident mortel Saint-Louis : Un père de famille est décédé

Un nouveau drame de la route s’est produit hier soir à Saint-Louis.

La collision entre une voiture et un deux-roues a eu lieu à hauteur du pont de la ravine du Gol à Saint-Louis.



Malgré un massage cardiaque prodigué par les secours, le pilote du deux-roues, un jeune homme et père de famille saint-louisien, est décédé peu après le choc.



La conductrice de la voiture d'en face et ses passagers n’ont pas été blessés.