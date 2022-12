La grande Une Accident lors de la finale du Run 400 à Saint-Leu

La course a été annulée après l'accident. L'organisation explique au micro de L'accident s'est produit avant 11 heures à la fin de la piste du Run400 de Saint-Leu. Un véhicule a fait une sortie de route et a percuté une autre voiture engagée dans la compétition.Les pilotes blessés ont été évacués par les secours. Le concurrent du véhicule le plus endommagé a dû être désincarcéré. L'organisation explique que le pilote a rapidement pu être pris en charge car l'équipement de désincarcération était déjà sur place, des agents du SDIS formés étaient présents sur les lieux comme demandé par le protocole de sécurité des autorités.La course a été annulée après l'accident. L'organisation explique au micro de Motors Mag mettre fin à la compétition par respect envers les familles des pilotes blessés. Un manque d'adhérence a aussi été noté à la fin de la piste, à cause des fuites de liquide provoquées par la collision et le matériel de chronométrage a de plus été totalement détruit, explique le directeur de la course.





Photo : Topher C.