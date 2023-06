Accident ferroviaire en Inde : le scénario de la catastrophe

Il s’agit de l’une des catastrophes ferroviaires les plus meurtrières de l'histoire de l'Inde.



A la levée du jour ce samedi, les autorités et la population ont pu se rendre compte de l’ampleur de la catastrophe.



Un enchevêtrement de wagons pulvérisés et des secouristes désincarcérant des corps témoignent de l'horreur survenue dans la nuit. Un bilan provisoire fait état d'au moins 288 personnes tuées et plus de 900 blessées suite à la collision de trois trains ce vendredi soir. Mais comment cette collision a pu impliquer autant de trains ?



Selon Amitabh Sharma, directeur des chemins de fer indiens, deux trains de voyageurs sont directement impliqués dans cet accident. Un troisième, qui convoyait quant à lui des marchandises, était simplement stationné.



Le Coromandel Express, qui relie Calcutta au Bengale occidental à Chennai au Tamil Nadu, aurait d'abord percuté ce train de marchandises. Ce premier choc aurait ensuite entraîné le déraillement et le renversement d'au moins deux wagons du Howrah Superfast Express qui roulait en sens inverse. L'impact violent de la collision a projeté les wagons dans les airs.



L'accident ferroviaire le plus meurtrier du pays remonte au 6 juin 1981 lorsque sept wagons d'un train ont chuté dans la rivière Bagmati, dans l'État du Bihar, faisant entre 800 et 1000 morts.



Plus récemment, celui du 20 novembre 2016 avait vu le train express Patna-Indore dérailler tôt le matin dans une zone rurale de l'État de l'Uttar Pradesh alors que la plupart des 2000 passagers étaient endormis. Cette catastrophe avait causé la mort de 146 personnes et fait environ 180 blessés.