National Accident en Gironde: Une jeune femme tuée, un homme et un enfant grièvement blessés

Un grave accident impliquant deux voitures est survenu sur la nationale 89 près de Bordeaux dans la nuit de mardi à mercredi. Une jeune femme de 19 ans a été tuée sur le coup. Un enfant de trois ans et un homme de 30 ans ont été grièvement blessés. Par P.J - Publié le Samedi 24 Décembre 2022 à 07:30

Dans le sens Libourne-Bordeaux à Artigues-près-Bordeaux (Gironde), dans la nuit de mardi à mercredi, deux voitures sont entrées en collision. Dans un des véhicules, une jeune femme de 19 ans, originaire de Dordogne, est morte sur le coup, rapporte France Bleu.



Selon l’enquête qui est encore au stade préliminaire, la jeune femme venait de la rocade de Bordeaux et a emprunté la Nationale 89 à contresens avant de percuter le pont qui enjambe la rocade.



Dans le deuxième véhicule, un homme de 30 ans, sa compagne de 27 ans et un enfant de trois ans ont dû être évacués d’urgence vers le CHU Pellegrin à Bordeaux.



Le trentenaire et le bébé ont été grièvement blessés alors que la jeune femme était plus légèrement touchée. Mercredi matin, leur pronostic vital n’était pas engagé, a précisé la radio locale.



Une autopsie devrait être pratiquée dans les prochains jours, notamment pour déterminer si la jeune femme était alcoolisée ou sous l’influence de stupéfiants. Les images de vidéosurveillance de la nationale seront visionnées par les policiers de la CRS autoroutière.