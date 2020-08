A la Une . Accident en Côte d'Or : Un Réunionnais de 28 ans tué, le conducteur était alcoolisé

Une voiture a fait une sortie de route mortelle le 31 juillet sur une route de Chenôve en Côte d’Or. Deux jeunes hommes d’origine réunionnaise se trouvaient à bord du véhicule. Le passager n'avait pas survécu. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 19 Août 2020 à 10:20 | Lu 1179 fois

Le passager du véhicule, âgé de 28 ans et résidant à Dijon était originaire de La Réunion.



Le conducteur de 24 ans, également d'origine réunionnaise, conduisait sous l'empire d'un état alcoolique.



Les examens ont montré un taux de 1,2 g/l d'alcool dans le sang rapporte Le Bien Public.



Après une prise en charge à l’hôpital, le conducteur avait été placé en garde à vue. Il a assuré aux enquêteurs rouler à vitesse normale mais avoir perdu le contrôle. Son véhicule a fini sa course dans un panneau.



