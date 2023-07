Accident du pont Vinh San: "À mort je vais chercher la vérité pour mon enfant"

Cinq ans n’ont pas suffi à Bernard Fruteau pour refermer ce douloureux chapitre de son existence. Le 24 janvier 2018, il perdait brutalement son fils Stéphane alors âgé de 19 ans. Cinq ans après, il demeure "à la recherche de la vérité" comme il le dit lui-même.



Une persévérance à la mesure des indices considérés comme "troublants" qui parsèment les toutes dernières minutes qui ont précédé l’accident. Le premier de ces indices, Bernard Fruteau le tient d’un personnel bien placé d’une instance judiciaire.



"Cette personne m’a dit que les policiers n’avaient pas cessé de venir ajouter des éléments dans le dossier ouvert par le parquet, chose qui n’était pas normale. Vous vous rendez compte, cette personne trouvait ça tellement anormale au point qu’elle s’est confiée à moi en prenant un énorme risque pour sa carrière", explique Bernard Fruteau.



Dans les jours qui ont suivi l’accident, l’énorme imbroglio autour de la mise à disposition des images des caméras de surveillance disposées sur la voie publique n’ont aussi clairement pas contribué à dissiper les doutes du papa endeuillé.



"Dans une première version du dossier d’enquête, on nous a fait visionner les images captées par les caméras 1, 19, 20, 23, 24, 25, 26 et 28 dans un créneau bien précis sur la journée du 24 janvier 2018. C’était un créneau allant de 17h15 à 18H15", établit Bernard Fruteau. Ces caméras étaient disposées du Barachois, où le scooter TMax sur lequel avait pris place son fils visiblement à l’arrière et que pilotait un dalon venait d’être aperçu par des policiers, jusqu'à la rue Etienne Regnault jusqu’au boulevard sud et donc sur le pont Vinh San.



Mais voilà que quelques jours plus tard, la substitut du procureur demande promptement aux policiers d’aller vite récupérer les images de la caméra 1, 19, 20 et 26 avant leur effacement sous un délai de 8 jours qui approchait dangereusement. Cette fois-ci, la magistrate demande à ce que les images allant de 18H10 à 18H45 soient récupérées.



La famille visionne des caméras qui s’arrêtent trois minutes avant l’accident



"Malheureusement, on n’a jamais vu ces images alors que ce sont celles qui couvrent l’ensemble de l’accident. Ça veut dire que, pour nous la famille, le visionnage s’est arrêté à 18h15, soit trois minutes avant l’accident", déplore le papa qui ne se résout pas au scénario officiel de l’accident suite à une perte de contrôle dans le virage à la fin du pont Vinh San direction la route du littoral. Pour lui, les zones d’ombre du dossier couvrent un accident qu’aurait provoqué un équipage de police ayant pris en chasse le scooter signalé comme volé.



"La substitut avait demandé aux policiers qu’ils récupèrent les bandes de 4 caméras qui figuraient déjà dans les premières caméras demandées…", demeure circonspect le papa. "C’est là où on ne comprend pas la cohérence puisque les policiers ne cessent de dire avec la Police des polices en métropole que 'la famille a tout visionné' alors que les autres caméras demandées par la substitut sont dans un créneau horaire différent qui inclut le moment de l’accident", rappelle-t-il cette étrangeté. Il reste donc à ce jour sur sa faim. "Il se peut que dans les quatre caméras de la ville de Saint-Denis, on voie l’accident…," imagine-t-il encore à ce jour.



Autre élément matériel qui ajoute aux doutes du père, un automobiliste qui empruntait le pont Vinh San au moment de l’accident est venu témoigner aux policiers qu’il quittait son travail cet après-midi-là et qu’il avait tout vu du drame alors qu’il roulait sur le pont. Pour ce prothésiste de profession, la faute incombe bel et bien aux deux jeunes du scooter qui roulaient dangereusement sur le pont et qui sont tombés tout seul, sans personne derrière eux qui aurait pu les percuter. "Figurez-vous qu’à cet automobiliste, la police ne lui a pas demandé sa carte grise", ajoute Bernard Fruteau en feuilletant la liasse de documents compilés durant l’enquête. Ce témoignage entre en contradiction avec la déclaration du jeune homme considéré comme le conducteur du deux-roues au moment du choc et qui en était donc ressorti vivant. "Il nous a dit qu’il y avait une voiture Scenic qui arrivait sur le boulevard et qui est arrivée tout près d’eux donc ça laisse un doute", ajoute Bernard Fruteau.



Il lance un appel à témoins



En fin d’année dernière, sa demande de réexamen de la retranscription audio des secouristes a été jugée irrecevable par la juge d’instruction. Bernard Fruteau y avait décelé des "incohérences" entre les versions des différents services intervenus sur l’accident. "Le Samu qui arrive sur les lieux dit le contraire de la police. Il dit que les jeunes ont été percutés par un véhicule léger avant de passer au-dessus de la rambarde. Ensuite, ils ont essayé de nous convaincre en disant que 'non, ils ont mal écrit, c’est de l’autre côté que ça s’est passé'".



Ce refus de réexamen des bandes audio de la chaîne de secours n’a pas découragé Bernard Fruteau qui, appuyé par son avocat, avait déjà porté plainte avec constitution de partie civile en 2020.



En attendant d’hypothétiques nouveaux actes d’enquête déclenchés par la juge d’instruction si un élément nouveau venait à surgir, Bernard Fruteau lance un appel à témoins*. Son dernier espoir ou presque.



"À tous ceux qui étaient là cet après-midi là, vous avez dû voir ou entendre quelque chose", s'adresse-t-il à ces quelques conducteurs ou passagers qui circulaient au même moment. Même leurs lointains souvenirs ou, mieux, les clichés qu’ils auraient pris grâce à leur téléphone, pourraient grandement servir à établir le scénario, indique Bernard Fruteau qui ne comprend pas, par exemple, pourquoi le casque a changé d'emplacement d'une photo à une autre parmi celles qui avaient été diffusées sur Radar974 notamment. Comme si quelqu'un avait eu un intérêt à faire porter la responsabilité de l'accident au seul jeune qui a survécu.



"À mort je vais chercher la vérité pour mon enfant, je ne peux pas laisser tomber car on nous ment. Nous on est toujours dans la tristesse", clame-t-il cette soif de découvrir les images de l’accident qu’il n’a toujours pas été autorisé à regarder.



*Bernard Fruteau est joignable au 0692 59 02 29