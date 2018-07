Accident du Boulevard Sud: L'automobiliste à l'origine de la collision en garde à vue

L'automobiliste à l'origine de l'accident de dimanche soir au début du Boulevard Sud au niveau de Gillot, a été placé en garde à vue après être sorti de l'hôpital.



Un accident provoqué alors qu'il roulait à contresens et avec plus de 2,2 grammes d'alcool dans le sang selon les informations du Journal de l'île, qui a touché sévèrement une adolescente de 14 ans.



Cette dernière avait été évacuée inconsciente vers le CHU de Bellepierre, mais ses jours ne sont plus en danger rapporte nos confrères de la presse écrite.