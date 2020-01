Accident des Camélias : Le motard est décédé

Entre la vie et la mort depuis l'accident, le jeune homme ayant percuté à moto un véhicule de la BAC vendredi dernier est décédé ce jeudi. L'accident s'était produit en fin de journée vendredi 10 janvier, dans les rampes de Saint-François.Il avait été hospitalisé dans un état grave puis transféré au service neurologique du CHU Sud où il était entre la vie et la mort.Ce jeudi après-midi, ses connaissances ont souhaité se rassembler en soutien au jeune homme Pour rappel, une enquête sur les causes de l'accident a été ouverte par le parquet. Selon les premiers éléments, l'accident ne s'est pas produit dans le cadre d'une course-poursuite. Le jeune homme était au guidon d'une moto signalée volée, il conduisait sans casque, sous l'emprise de stupéfiants. Une vidéo de surveillance a par ailleurs démontré que le motard descendait à vive allure, mettant hors de cause les policiers de la Bac dont les analyses toxicologiques sont également revenues négatives.