Accident de poids lourd : Des bouchons à prévoir en direction de St-Pierre

Un accident impliquant un poids lourd provoque actuellement un bouchon sur la 4-voies au niveau de l'Etang-Salé et en direction de St-Pierre. De gros bouchons sont en court de formation et débutent dès la route des Tamarins. Par NP - Publié le Jeudi 9 Décembre 2021 à 06:03

Grosses difficultés de circulation ce matin entre la route des Tamarins et St-Pierre.

Un accident s'est produit vers 5 heures ce matin suite à une crevaison. Que des dégâts matériels mais le poids lourd immobilisé sur la voie de gauche provoque d'importants bouchons. Le dépannage ne devrait pas tarder à avoir lieu.





