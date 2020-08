Accident de moto sur la 4 voies dans le secteur de Cambaie

Un accident s'est produit aux environs de 17h30 sur la quatre voies de Cambaie en direction de Saint-Paul centre ville, juste après la sortie du CHOR. Une moto est à terre, pompiers et gendarmerie sont sur place. On ignore pour l'heure les circonstances de l'accident et si des blessés sont à déplorer.



Le secteur est, tous les jours à la sortie des bureaux, congestionné depuis le Sacré coeur voire depuis La Possession lors des mauvais jours.