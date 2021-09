A la Une . Accident de la route à St-Leu: un homme entre la vie et la mort

Le passager d'un véhicule est entre la vie et la mort suite à un accident sur la route Hubert Delisle qui s'est produit vers 5 heures du matin cette nuit. La voiture aurait atterri dans le fossé suite à une sortie de route. Plusieurs personnes s'y trouvaient. Un des passagers est grièvement blessé, les autres sont sains et saufs. Le conducteur serait actuellement recherché. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 25 Septembre 2021 à 06:14







