Accident de la route à St-Leu: Le conducteur recherché

Le passager d'un véhicule est gravement blessé au bras suite à un accident rue Leconte Delisle qui s'est produit vers 5 heures ce matin Le conducteur a perdu le contrôle et a foncé dans un poteau téléphonique. Trois personnes se trouvaient à bord. Un des passagers est blessé au bras, les autres sont sains et saufs. Le conducteur n'est volontairement pas resté sur les lieux de l'accident, il est activement recherché. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 25 Septembre 2021 à 10:17

Un accident de la route s'est produit vers 5 heures du matin, ce samedi rue Leconte Delisle à St-Leu. Trois personnes vraisemblablement alcoolisées se trouvaient à bord du véhicule qui, suite à une perte de contrôle, est allé s'encastrer contre un poteau téléphonique. Le passager avant est grièvement blessé au bras alors que les autres sont sortis indemnes du choc. Il a été conduit à l'hôpital de St-Pierre en urgence.



Le conducteur n'est pas resté sur place, peut-être pour éviter que son alcoolémie soit immédiatement détectée. Les gendarmes procèdent ce matin à la saisie du véhicule et au recueil des premiers témoignages. Les occupants pourraient être entendus dans l'après-midi. Le conducteur est recherché par les militaires.





