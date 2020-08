La grande Une Accident de St-Gilles: Le jeune homme décédé est le fils de Jean-René Dreinaza

Par Pierrot Dupuy - Publié le Samedi 15 Août 2020 à 13:36 | Lu 9900 fois

Un accident s'est produit hier soir vers 19h30 sur la RN1, à proximité de Boucan Canot, entre deux véhicules, une Audi Q7 et une Renault Twingo.



Le bilan est terrible : un jeune homme de 29 ans est décédé dans la Twingo et deux autres personnes ont été légèrement blessées.



Nous apprenons ce matin que la victime n'est autre que le fils de Jean-René Dreinaza, ncien champion de boxe française, celui qui est à l'origine de la renaissance du moringue, et qui est actuellement directeur de cabinet de Didier Robert à la Région après avoir longtemps officié au cabinet de Nassimah Dindar au conseil général.



Nous présentons nos sincères condoléances à ses parents.



La victime venait de se fiancer et se rendait à l'hôtel.



L'auteur de l'accident, le conducteur d'une Audi Q7, était alcoolisé. Il a été placé en garde à vue.



