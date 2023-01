A la Une . Accident de Sainte-Rose: les deux personnes décédées étaient à l'arrière du véhicule

L'année 2023 a très mal démarré en matière de sécurité routière. Malgré les messages de prudence des autorités en ce week end festif, trois décès sont déjà à déplorer. A Sainte-Rose, deux personnes sont décédées dans un accident de voiture. A Saint-Pierre, c'est un piéton qui a perdu la vie après avoir été percuté. Par RL - Publié le Dimanche 1 Janvier 2023 à 14:06





Malheureusement, pompiers et urgentistes n'ont rien pu faire pour deux personnes âgées de 56 et 40 ans. Les deux hommes se trouvaient à l'arrière du véhicule.



Les cinq occupants du véhicule sont de la même famille qui est originaire de Sainte-Rose. Une enquête est évidemment en cours pour déterminer les circonstances de l'accident. Le témoignage des blessés sera précieux lorsque ces derniers seront rétablis.



