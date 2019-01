Accident de Fleurimont: Nouvelle garde à vue pour Sarah, la rescapée

Alors que son état de santé ne semble toujours pas s'améliorer, Sarah, seule rescapée du terrible accident de Fleurimont dans lequel ses trois jeunes amis ont perdu la vie, a été de nouveau convoquée ce 10 janvier par la gendarmerie de Saint-Paul dans le cadre du régime de la garde à vue.



Contacté, son avocat, Me Alex Vardin, informe qu'il portera plainte contre le médecin de la jeune fille. Il reproche au généraliste d'avoir autorisé son audition aujourd'hui, et ce malgré son état de santé qui semble incompatible avec les conditions d'une garde à vue, selon son conseil juridique qui considère qu'il s'agit là d'"une mesure particulièrement abusive et injustifiée."