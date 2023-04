A la Une ..

Accident de Fleurimont : L'avocate de la "conductrice" livre les incohérences du dossier

Le 10 février 2023, Sarah Nergel était condamnée en première instance à 5 ans de prison dont un an avec sursis. Il était reproché à la jeune femme d’avoir été à l’origine de la mort de trois amis lors du terrible accident survenu sur la route de Fleurimont, il y a cinq ans bientôt. Au regard de l’ancienneté des faits, l’audience d’appel est arrivée très rapidement, dès ce 30 mars. Cette fois-ci, Sarah Nergel confiait sa défense à un autre conseil. Dès sa prise en main du dossier, Me Lisa Bornes y a détecté, dit-elle, des incohérences qu’elle est venue exposer jeudi dernier en cour d’appel. La première des incohérences qu’elle a relevées tient dans la grande variation des versions données par l’ensemble des intervenants le jour du drame. Aucun des récits des secouristes, pompiers et Smur confondus, ne concorde quant à l’emplacement du corps de Sarah ce matin du 7 juillet 2018. Enfin, la clé de voûte de son raisonnement tient dans les conclusions de l’expert médical et la non présence, sur le corps de Sarah, d’une brûlure qui aurait dû être provoquée par la ceinture de sécurité lors du choc. Devant notre caméra, Me Lisa Bornes reproduit l’essentiel de son argumentation développée le jeudi 30 mars lors du procès en appel de sa cliente.